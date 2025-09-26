Vidutinė Duomenų analitikas bendra kompensacija in United Kingdom Parity Technologies įmonėje svyruoja nuo £75.3K iki £103K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Parity Technologies bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/26/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
