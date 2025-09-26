Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in United Kingdom ParentPay įmonėje svyruoja nuo £45.9K iki £64.1K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ParentPay bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/26/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!