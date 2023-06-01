Bendrovių katalogas
Paradigm Health
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Paradigm Health Atlyginimai

Paradigm Health atlyginimas svyruoja nuo $160,000 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $228,850 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Paradigm Health. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programinės įrangos inžinierius
Median $160K
Personalo specialistas
$206K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$229K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Paradigm Health gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $228,850. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Paradigm Health yra $206,025.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Paradigm Health

Susijusios bendrovės

  • Apple
  • Amazon
  • Snap
  • Uber
  • Google
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai