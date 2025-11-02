Bendrovių katalogas
Papaya Global
Papaya Global Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas kompensacijos in Poland paketo suma Papaya Global įmonėje yra PLN 336K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Papaya Global bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Papaya Global
Software Engineering Manager
hidden
Iš viso per metus
PLN 336K
Lygis
L3
Bazinis
PLN 336K
Stock (/yr)
PLN 0
Priedas
PLN 0
Metai įmonėje
0-1 Metai
Patirties metai
5-10 Metai
Naujausi atlyginimų pateikimai
Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai Papaya Global in Poland siekia metinę bendrą kompensaciją PLN 381,072. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Papaya Global Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai in Poland yra PLN 336,240.

