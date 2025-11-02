Bendrovių katalogas
Papaya Global
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Visi Programinės įrangos inžinierius atlyginimai

Papaya Global Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Israel paketo suma Papaya Global įmonėje yra ₪430K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Papaya Global bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Papaya Global
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Iš viso per metus
₪430K
Lygis
L3
Bazinis
₪430K
Stock (/yr)
₪0
Priedas
₪0
Metai įmonėje
3 Metai
Patirties metai
15 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Papaya Global?
Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪305K
Stripe logo
+₪68.6K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.4K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Stažuočių atlyginimai

Prisidėti

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Papaya Global in Israel siekia metinę bendrą kompensaciją ₪587,745. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Papaya Global Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Israel yra ₪413,438.

