Papaya Gaming
Papaya Gaming Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in Israel Papaya Gaming įmonėje svyruoja nuo ₪307K iki ₪419K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Papaya Gaming bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/3/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₪329K - ₪397K
Israel
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₪307K₪329K₪397K₪419K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Papaya Gaming?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Papaya Gaming in Israel siekia metinę bendrą kompensaciją ₪418,838. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Papaya Gaming Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Israel yra ₪306,907.

