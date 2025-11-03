Bendrovių katalogas
Panther Labs Duomenų mokslininkas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų mokslininkas bendra kompensacija in United States Panther Labs įmonėje svyruoja nuo $239K iki $334K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Panther Labs bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/3/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$259K - $301K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$239K$259K$301K$334K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Panther Labs?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslininkas pozicijai Panther Labs in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $334,390. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Panther Labs Duomenų mokslininkas pozicijai in United States yra $238,850.

