Panduit Mechanikos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Mechanikos inžinierius kompensacijos in United States paketo suma Panduit įmonėje yra $110K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Panduit bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/3/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Panduit
Reliability Engineer
Chicago
Iš viso per metus
$110K
Lygis
-
Bazinis
$105K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$5K
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
6 Metai
Naujausi atlyginimų pateikimai
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Mechanikos inžinierius pozicijai Panduit in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $110,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Panduit Mechanikos inžinierius pozicijai in United States yra $110,000.

