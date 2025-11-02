Bendrovių katalogas
Pandora
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Sprendimų architektas

  • Visi Sprendimų architektas atlyginimai

Pandora Sprendimų architektas Atlyginimai

Vidutinė Sprendimų architektas bendra kompensacija in Denmark Pandora įmonėje svyruoja nuo DKK 874K iki DKK 1.22M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Pandora bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

DKK 946K - DKK 1.1M
Denmark
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
DKK 874KDKK 946KDKK 1.1MDKK 1.22M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Sprendimų architektas pateikimų įmonėje Pandora kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

Block logo
+DKK 379K
Robinhood logo
+DKK 582K
Stripe logo
+DKK 131K
Datadog logo
+DKK 229K
Verily logo
+DKK 144K
Don't get lowballed

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Pandora kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Sprendimų architektas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Sprendimų architektas pozicijai Pandora in Denmark siekia metinę bendrą kompensaciją DKK 1,224,157. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Pandora Sprendimų architektas pozicijai in Denmark yra DKK 874,398.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Pandora

Susijusios bendrovės

  • One Medical
  • Yelp
  • Etsy
  • Grubhub
  • LendingClub
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai