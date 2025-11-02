Bendrovių katalogas
  Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinerijos vadovas

  • Visi Programinės įrangos inžinerijos vadovas atlyginimai

Pandora Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas kompensacijos in United States paketo suma Pandora įmonėje yra $240K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Pandora bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Pandora
Software Engineering Manager
Oakland, CA
Iš viso per metus
$240K
Lygis
Manager
Bazinis
$180K
Stock (/yr)
$42K
Priedas
$18K
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
20 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Pandora?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Pandora kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai Pandora in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $440,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Pandora Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai in United States yra $240,000.

