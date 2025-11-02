Bendrovių katalogas
Vidutinė Pardavimai bendra kompensacija in Canada Pandora įmonėje svyruoja nuo CA$57.6K iki CA$81.8K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Pandora bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

CA$65.5K - CA$77.6K
Canada
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
CA$57.6KCA$65.5KCA$77.6KCA$81.8K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Don't get lowballed

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Pandora kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Pardavimai pozicijai Pandora in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$81,829. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Pandora Pardavimai pozicijai in Canada yra CA$57,636.

