Bendrovių katalogas
Pandora
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Personalo specialistas

  • Visi Personalo specialistas atlyginimai

Pandora Personalo specialistas Atlyginimai

Vidutinė Personalo specialistas bendra kompensacija in United States Pandora įmonėje svyruoja nuo $153K iki $214K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Pandora bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$166K - $193K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$153K$166K$193K$214K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Personalo specialistas pateikimų įmonėje Pandora kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Pandora kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Personalo specialistas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Personalo specialistas pozicijai Pandora in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $214,200. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Pandora Personalo specialistas pozicijai in United States yra $153,000.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Pandora

Susijusios bendrovės

  • One Medical
  • Yelp
  • Etsy
  • Grubhub
  • LendingClub
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai