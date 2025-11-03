Bendrovių katalogas
Pandora Group
Pandora Group Kibernetinio saugumo analitikas Atlyginimai

Vidutinė Kibernetinio saugumo analitikas bendra kompensacija Pandora Group įmonėje svyruoja nuo DKK 552K iki DKK 771K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Pandora Group bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/3/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

DKK 598K - DKK 724K
Denmark
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
DKK 552KDKK 598KDKK 724KDKK 771K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Pandora Group?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Kibernetinio saugumo analitikas pozicijai Pandora Group siekia metinę bendrą kompensaciją DKK 771,013. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Pandora Group Kibernetinio saugumo analitikas pozicijai yra DKK 551,673.

Kiti ištekliai