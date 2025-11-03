Programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States Panasonic įmonėje svyruoja nuo $108K per year L1 lygiui iki $168K per year L4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $156K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Panasonic bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/3/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
$108K
$102K
$333
$5.8K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$147K
$135K
$0
$11.4K
L4
$168K
$155K
$0
$13K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Įtraukti pareigybių pavadinimaiPateikti naują pareigybės pavadinimą