Panasonic Techninės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Techninės įrangos inžinierius kompensacijos in United States paketo suma Panasonic įmonėje yra $155K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Panasonic bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/3/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Panasonic
Staff Engineer
Waltham, MA
Iš viso per metus
$155K
Lygis
-
Bazinis
$145K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$10K
Metai įmonėje
6 Metai
Patirties metai
9 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Panasonic?
Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Techninės įrangos inžinierius pozicijai Panasonic in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $176,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Panasonic Techninės įrangos inžinierius pozicijai in United States yra $100,000.

