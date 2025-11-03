Bendrovių katalogas
PanAgora Asset Management Duomenų mokslininkas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų mokslininkas bendra kompensacija in United States PanAgora Asset Management įmonėje svyruoja nuo $101K iki $138K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą PanAgora Asset Management bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/3/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$109K - $130K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$101K$109K$130K$138K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslininkas pozicijai PanAgora Asset Management in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $138,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija PanAgora Asset Management Duomenų mokslininkas pozicijai in United States yra $100,800.

