Vidutinė Bendrasis atlygis bendra kompensacija in Netherlands Palo Alto Networks įmonėje svyruoja nuo €83.2K iki €116K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Palo Alto Networks bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/3/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

€90.2K - €109K
Netherlands
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
€83.2K€90.2K€109K€116K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Palo Alto Networks kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Bendrasis atlygis pozicijai Palo Alto Networks in Netherlands siekia metinę bendrą kompensaciją €116,223. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Palo Alto Networks Bendrasis atlygis pozicijai in Netherlands yra €83,160.

