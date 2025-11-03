Sprendimų architektas kompensacija in United States Palo Alto Networks įmonėje svyruoja nuo $170K per year Solution Architect lygiui iki $364K per year Principal Solution Architect lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $357K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Palo Alto Networks bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/3/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Solution Architect
$150K
$141K
$6.3K
$2.1K
Staff Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Staff Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Solution Architect
$364K
$233K
$90K
$41K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Palo Alto Networks kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Palo Alto Networks kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)
Įtraukti pareigybių pavadinimaiPateikti naują pareigybės pavadinimą