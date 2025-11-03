Produkto vadovas kompensacija in United States Palo Alto Networks įmonėje svyruoja nuo $243K per year Product Manager lygiui iki $506K per year Distinguished Product Manager lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $348K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Palo Alto Networks bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/3/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Product Manager
$243K
$181K
$48K
$13.4K
Staff Product Manager
$328K
$213K
$90K
$25K
Senior Staff Product Manager
$299K
$200K
$71.1K
$27.9K
Principal Product Manager
$386K
$235K
$103K
$47.7K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Palo Alto Networks kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)
