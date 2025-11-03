Bendrovių katalogas
Palo Alto Networks
Palo Alto Networks Personalo operacijos Atlyginimai

Vidutinė Personalo operacijos bendra kompensacija Palo Alto Networks įmonėje svyruoja nuo $172K iki $240K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Palo Alto Networks bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/3/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$185K - $217K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$172K$185K$217K$240K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Palo Alto Networks kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Personalo operacijos pozicijai Palo Alto Networks siekia metinę bendrą kompensaciją $239,850. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Palo Alto Networks Personalo operacijos pozicijai yra $172,200.

