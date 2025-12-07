Bendrovių katalogas
Palladium
Palladium Valdymo konsultantas Atlyginimai

Vidutinė Valdymo konsultantas bendra kompensacija in Saudi Arabia Palladium įmonėje svyruoja nuo SAR 219K iki SAR 319K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Palladium bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/7/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$66.9K - $76.2K
Saudi Arabia
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$58.2K$66.9K$76.2K$84.8K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Palladium?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Valdymo konsultantas pozicijai Palladium in Saudi Arabia siekia metinę bendrą kompensaciją SAR 318,547. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Palladium Valdymo konsultantas pozicijai in Saudi Arabia yra SAR 218,663.

Kiti ištekliai

