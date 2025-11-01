Bendrovių katalogas
Paisabazaar
Paisabazaar Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas bendra kompensacija in India Paisabazaar įmonėje svyruoja nuo ₹7.64M iki ₹11.13M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Paisabazaar bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/1/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₹8.77M - ₹10M
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₹7.64M₹8.77M₹10M₹11.13M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Paisabazaar?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai Paisabazaar in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹11,131,487. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Paisabazaar Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai in India yra ₹7,641,106.

