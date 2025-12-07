Bendrovių katalogas
Paige.AI
Paige.AI Žmogiškieji ištekliai Atlyginimai

Vidutinė Žmogiškieji ištekliai bendra kompensacija in United States Paige.AI įmonėje svyruoja nuo $74.7K iki $106K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Paige.AI bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/7/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$84.6K - $96.3K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$74.7K$84.6K$96.3K$106K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Paige.AI?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Žmogiškieji ištekliai pozicijai Paige.AI in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $106,200. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Paige.AI Žmogiškieji ištekliai pozicijai in United States yra $74,700.

Kiti ištekliai

