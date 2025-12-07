Bendrovių katalogas
Paddle Rinkodaros operacijos Atlyginimai

Vidutinė Rinkodaros operacijos bendra kompensacija in Sweden Paddle įmonėje svyruoja nuo SEK 438K iki SEK 625K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Paddle bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/7/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$52.7K - $61.7K
Sweden
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$46K$52.7K$61.7K$65.6K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Didžiausias atlyginimų paketas Rinkodaros operacijos pozicijai Paddle in Sweden siekia metinę bendrą kompensaciją SEK 624,768. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Paddle Rinkodaros operacijos pozicijai in Sweden yra SEK 437,872.

