Outbrain Atlyginimai

Outbrain atlyginimas svyruoja nuo $92,816 bendros metinės kompensacijos Duomenų analitikas žemiausiame taške iki $231,915 Pardavimai aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Outbrain. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/11/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $110K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $130K
Duomenų analitikas
$92.8K

Duomenų mokslininkas
$108K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$136K
Pardavimai
$232K
DUK

The highest paying role reported at Outbrain is Pardavimai at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $231,915. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Outbrain is $119,773.

