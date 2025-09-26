Bendrovių katalogas
OurFamilyWizard
OurFamilyWizard Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in United States paketo suma OurFamilyWizard įmonėje yra $125K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą OurFamilyWizard bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/26/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
OurFamilyWizard
Software Engineer
Minneapolis, MN
Iš viso per metus
$125K
Lygis
-
Bazinis
$125K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$0
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
7 Metai
Kokie yra karjeros lygiai OurFamilyWizard?

$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Stažuočių atlyginimai

DUK

The highest paying salary package reported for a Programinės įrangos inžinierius at OurFamilyWizard in United States sits at a yearly total compensation of $137,100. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at OurFamilyWizard for the Programinės įrangos inžinierius role in United States is $124,000.

