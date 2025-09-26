Bendrovių katalogas
OTTO Motors Techninių programų vadovas Atlyginimai

Vidutinė Techninių programų vadovas bendra kompensacija in Canada OTTO Motors įmonėje svyruoja nuo CA$84.8K iki CA$124K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą OTTO Motors bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/26/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

CA$97.3K - CA$111K
Canada
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
CA$84.8KCA$97.3KCA$111KCA$124K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Techninių programų vadovas pozicijai OTTO Motors in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$123,501. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija OTTO Motors Techninių programų vadovas pozicijai in Canada yra CA$84,776.

