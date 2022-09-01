Bendrovių katalogas
Otter.ai
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Otter.ai Atlyginimai

Otter.ai atlyginimas svyruoja nuo $183,600 bendros metinės kompensacijos Grafikos dizaineris žemiausiame taške iki $200,500 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Otter.ai. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/10/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Programinės įrangos inžinierius
Median $201K

Backend programinės įrangos inžinierius

Tyrimų mokslininkas

Grafikos dizaineris
$184K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Otter.ai kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

Turite klausimą? Klauskite bendruomenės.

Aplankykite Levels.fyi bendruomenę, kad galėtumėte bendrauti su skirtingų įmonių darbuotojais, gauti karjeros patarimų ir dar daugiau.

Aplankykite dabar!

DUK

Didžiausią atlyginimą Otter.ai gauna Programinės įrangos inžinierius su metine bendra kompensacija $200,500. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Otter.ai yra $192,050.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Otter.ai

Susijusios bendrovės

  • Apple
  • PayPal
  • Pinterest
  • Lyft
  • Coinbase
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai