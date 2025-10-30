Bendrovių katalogas
Orsted
Orsted Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Poland paketo suma Orsted įmonėje yra PLN 282K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Orsted bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/30/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Orsted
Backend Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Iš viso per metus
PLN 282K
Lygis
L5
Bazinis
PLN 282K
Stock (/yr)
PLN 0
Priedas
PLN 0
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
8 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Orsted?
Block logo
+PLN 215K
Robinhood logo
+PLN 330K
Stripe logo
+PLN 74.1K
Datadog logo
+PLN 130K
Verily logo
+PLN 81.5K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Stažuočių atlyginimai

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Orsted in Poland siekia metinę bendrą kompensaciją PLN 320,208. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Orsted Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Poland yra PLN 235,439.

