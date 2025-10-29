Bendrovių katalogas
Orpyx Medical Technologies
Orpyx Medical Technologies Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in Canada Orpyx Medical Technologies įmonėje svyruoja nuo CA$110K iki CA$156K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Orpyx Medical Technologies bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/29/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

CA$125K - CA$142K
Canada
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
CA$110KCA$125KCA$142KCA$156K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Orpyx Medical Technologies?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Orpyx Medical Technologies in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$156,384. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Orpyx Medical Technologies Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Canada yra CA$109,999.

