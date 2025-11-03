Bendrovių katalogas
OroCommerce Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in Poland OroCommerce įmonėje svyruoja nuo PLN 229K iki PLN 313K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą OroCommerce bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/3/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

PLN 245K - PLN 296K
Poland
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
PLN 229KPLN 245KPLN 296KPLN 313K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai OroCommerce in Poland siekia metinę bendrą kompensaciją PLN 312,532. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija OroCommerce Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Poland yra PLN 229,010.

