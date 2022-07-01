Bendrovių katalogas
Origami Risk
Origami Risk Atlyginimai

Origami Risk atlyginimas svyruoja nuo $76,500 bendros metinės kompensacijos Produkto vadovas žemiausiame taške iki $197,010 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Origami Risk. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/17/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $106K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Produkto vadovas
Median $76.5K
Klientų aptarnavimas
$84.6K

Projektų vadovas
$100K
Pardavimai
$86.4K
Pardavimų inžinierius
$182K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$197K
DUK

Didžiausią atlyginimą Origami Risk gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $197,010. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Origami Risk yra $100,158.

