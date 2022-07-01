Bendrovių katalogas
Orgvue
Orgvue Atlyginimai

Orgvue atlyginimas svyruoja nuo $49,146 bendros metinės kompensacijos Valdymo konsultantas žemiausiame taške iki $180,900 Pardavimai aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Orgvue. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/17/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $75.2K
Valdymo konsultantas
$49.1K
Pardavimai
$181K

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$146K
DUK

Didžiausią atlyginimą Orgvue gauna Pardavimai at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $180,900. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Orgvue yra $110,804.

