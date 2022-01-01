Bendrovių katalogas
OneTrust
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

OneTrust Atlyginimai

OneTrust atlyginimas svyruoja nuo $11,914 bendros metinės kompensacijos Personalo specialistas žemiausiame taške iki $323,000 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų OneTrust. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programinės įrangos inžinierius
Median $190K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $323K
Produkto dizaineris
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Buhalteris
$69.7K
Korporacijos plėtra
$232K
Klientų aptarnavimas
$117K
Klientų sėkmė
$62.5K
Informacinių technologijų specialistas (IT)
$72.9K
Valdymo konsultantas
$63.2K
Rinkodara
$224K
Rinkodaros operacijos
$90.5K
Projektų vadovas
Median $135K
Personalo specialistas
$11.9K
Pardavimai
$159K
Pardavimų inžinierius
$121K
Techninių kliento santykių vadovas
$97.5K
Techninių programų vadovas
$112K
Rizikos kapitalo investuotojas
$62.3K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

OneTrust kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)

Turite klausimą? Klauskite bendruomenės.

Aplankykite Levels.fyi bendruomenę, kad galėtumėte bendrauti su skirtingų įmonių darbuotojais, gauti karjeros patarimų ir dar daugiau.

Aplankykite dabar!

DUK

Didžiausią atlyginimą OneTrust gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas su metine bendra kompensacija $323,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija OneTrust yra $106,218.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų OneTrust

Susijusios bendrovės

  • SkySpecs
  • Mastercard
  • LogMeIn
  • Riverbed Technology
  • Genesys
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/onetrust/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.