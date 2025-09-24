Bendrovių katalogas
Vidutinė Personalo specialistas bendra kompensacija in Armenia OneMarketData įmonėje svyruoja nuo AMD 5.5M iki AMD 7.53M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą OneMarketData bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/24/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

AMD 5.95M - AMD 7.07M
Armenia
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
AMD 5.5MAMD 5.95MAMD 7.07MAMD 7.53M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Personalo specialistas pozicijai OneMarketData in Armenia siekia metinę bendrą kompensaciją AMD 7,525,284. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija OneMarketData Personalo specialistas pozicijai in Armenia yra AMD 5,496,729.

