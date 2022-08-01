Directory delle Aziende
Omega Healthcare
Omega Healthcare Stipendi

L'intervallo di stipendi di Omega Healthcare va da $2,229 in compensazione totale all'anno per un Žmogiškieji ištekliai all'estremità inferiore a $16,535 per un Grafinis dizaineris all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Omega Healthcare. Ultimo aggiornamento: 8/11/2025

$160K

Klientų aptarnavimas
$2.3K
Grafinis dizaineris
$16.5K
Žmogiškieji ištekliai
$2.2K

FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Omega Healthcare è Grafinis dizaineris at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $16,535. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Omega Healthcare è di $2,270.

