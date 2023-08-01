Directory delle Aziende
Olympus
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

Olympus Stipendi

L'intervallo di stipendi di Olympus va da $54,150 in compensazione totale all'anno per un Aparatinės įrangos inžinierius all'estremità inferiore a $188,438 per un Produkto dizaineris all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Olympus. Ultimo aggiornamento: 8/11/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Programų inžinierius
Median $130K
Buhalteris
$72.4K
Biomedicinos inžinierius
$99.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Duomenų analitikas
$104K
Aparatinės įrangos inžinierius
$54.2K
Marketingas
$180K
Mechanikos inžinierius
$97.5K
Produkto dizaineris
$188K
Produkto vadovas
$93.6K
Pardavimai
$157K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Olympus è Produkto dizaineris at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $188,438. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Olympus è di $101,696.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Olympus

Aziende correlate

  • Databricks
  • LinkedIn
  • Coinbase
  • Square
  • Roblox
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse