Olam
Olam Atlyginimai

Olam atlyginimas svyruoja nuo $24,460 bendros metinės kompensacijos Buhalteris žemiausiame taške iki $179,100 Projektų vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Olam. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/17/2025

$160K

Buhalteris
$24.5K
Automatikos inžinierius
$101K
Investicijų banko specialistas
$120K

Projektų vadovas
$179K
DUK

Didžiausią atlyginimą Olam gauna Projektų vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $179,100. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Olam yra $110,389.

