  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Svetainės patikimumo inžinierius

Nuro Svetainės patikimumo inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Svetainės patikimumo inžinierius kompensacijos in United States paketo suma Nuro įmonėje yra $264K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Nuro bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/8/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Nuro
Site Reliability Engineer
San Francisco, CA
Iš viso per metus
$264K
Lygis
L4
Bazinis
$150K
Stock (/yr)
$93.8K
Priedas
$20.5K
Metai įmonėje
0 Metai
Patirties metai
2 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Nuro?
Nuro logotipas

$10K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Nuro kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Svetainės patikimumo inžinierius pozicijai Nuro in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $332,070. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Nuro Svetainės patikimumo inžinierius pozicijai in United States yra $302,084.

