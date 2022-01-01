Bendrovių katalogas
Novartis
Novartis Atlyginimai

Novartis atlyginimas svyruoja nuo $2,460 bendros metinės kompensacijos Buhalteris žemiausiame taške iki $540,000 Verslo plėtra aukščiausiame taške.

Duomenų mokslininkas
Median $150K
Duomenų analitikas
Median $10.1K
Programinės įrangos inžinierius
Median $125K

Duomenų mokslo vadovas
Median $31.5K
Verslo plėtra
Median $540K
Sprendimų architektas
Median $79.4K
Mechanikos inžinierius
Median $100K
Buhalteris
$2.5K
Administracijos asistentas
$14.7K
Biomedicinos inžinierius
$229K
Verslo operacijos
$24.4K
Verslo operacijų vadovas
$269K
Verslo analitikas
$75.3K
Klientų aptarnavimas
$79.6K
Finansų analitikas
$122K
Žmogiškieji ištekliai
$167K
Information Technologist (IT)
$94.7K
Valdymo konsultantas
$281K
Rinkodaros operacijos
$26.8K
Produkto dizaino vadovas
$64.3K
Produkto vadovas
$94.7K
Programų vadovas
$125K
Projektų vadovas
$24.9K
Pardavimai
$101K
Cybersecurity Analyst
$197K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$163K
DUK

Didžiausią atlyginimą Novartis gauna Verslo plėtra su metine bendra kompensacija $540,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Novartis yra $97,354.

