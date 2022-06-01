Bendrovių katalogas
Novant Health
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Novant Health Atlyginimai

Novant Health atlyginimas svyruoja nuo $44,845 bendros metinės kompensacijos Information Technologist (IT) žemiausiame taške iki $148,852 Duomenų mokslininkas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Novant Health. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Klientų aptarnavimas
$46.4K
Duomenų mokslininkas
$149K
Information Technologist (IT)
$44.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Novant Health gauna Duomenų mokslininkas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $148,852. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Novant Health yra $46,365.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Novant Health

Susijusios bendrovės

  • Flipkart
  • Stripe
  • Netflix
  • Coinbase
  • Tesla
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai