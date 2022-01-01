Bendrovių katalogas
Nova Credit
Nova Credit Atlyginimai

Nova Credit atlyginimas svyruoja nuo $110,550 bendros metinės kompensacijos Personalo specialistas žemiausiame taške iki $174,125 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Nova Credit. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/23/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $135K
Duomenų mokslininkas
$113K
Teisiniai reikalai
$143K

Rinkodara
$156K
Produkto vadovas
$174K
Personalo specialistas
$111K
DUK

Didžiausią atlyginimą Nova Credit gauna Produkto vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $174,125. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Nova Credit yra $138,784.

