NOV Atlyginimai

NOV atlyginimas svyruoja nuo $50,250 bendros metinės kompensacijos Klientų aptarnavimo operacijos žemiausiame taške iki $208,035 Duomenų mokslo vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų NOV. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/23/2025

Duomenų mokslininkas
Median $82.5K
Programinės įrangos inžinierius
Median $94.5K
Sprendimų architektas
Median $149K

Verslo plėtra
$191K
Klientų aptarnavimo operacijos
$50.3K
Duomenų mokslo vadovas
$208K
Produkto dizaineris
$109K
Produkto vadovas
$136K
Projektų vadovas
$96.9K
Pardavimų inžinierius
$122K
Cybersecurity Analyst
$51K
DUK

Didžiausią atlyginimą NOV gauna Duomenų mokslo vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $208,035. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija NOV yra $109,450.

