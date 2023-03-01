Bendrovių katalogas
Notable Health
Notable Health Atlyginimai

Notable Health atlyginimas svyruoja nuo $109,450 bendros metinės kompensacijos Duomenų analitikas žemiausiame taške iki $280,000 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške.

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Programinės įrangos inžinierius
Median $150K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $280K
Duomenų analitikas
$109K

Rinkodara
$171K
Produkto vadovas
$151K
DUK

Didžiausią atlyginimą Notable Health gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas su metine bendra kompensacija $280,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Notable Health yra $150,750.

