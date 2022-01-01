Bendrovių katalogas
NortonLifeLock
NortonLifeLock Atlyginimai

NortonLifeLock atlyginimas svyruoja nuo $21,883 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $273,360 Programų vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų NortonLifeLock. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/23/2025

Programinės įrangos inžinierius
SDE 2 $21.9K
SDE 3 $38.6K
SDE 4 $59.1K
SDE 5 $76.5K

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Produkto vadovas
Median $200K
Verslo analitikas
$157K

Verslo plėtra
$159K
Klientų aptarnavimas
$194K
Duomenų mokslo vadovas
$233K
Duomenų mokslininkas
$71.8K
Finansų analitikas
$141K
Rinkodara
$189K
Rinkodaros operacijos
$85.4K
Produkto dizaineris
Median $109K
Programų vadovas
$273K
Projektų vadovas
$201K
Cybersecurity Analyst
$29.8K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$152K
Sprendimų architektas
$239K
Techninių programų vadovas
$209K
Teisių įgijimo grafikas

30%

METAI 1

30%

METAI 2

40%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

NortonLifeLock kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 30% teisės įgyjamos 1st-METAI (30.00% kas metus)

  • 30% teisės įgyjamos 2nd-METAI (30.00% kas metus)

  • 40% teisės įgyjamos 3rd-METAI (40.00% kas metus)

DUK

Didžiausią atlyginimą NortonLifeLock gauna Programų vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $273,360. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija NortonLifeLock yra $154,087.

