Northwestern University
Northwestern University Atlyginimai

Northwestern University atlyginimas svyruoja nuo $32,401 bendros metinės kompensacijos Klientų aptarnavimo operacijos žemiausiame taške iki $502,500 Gydytojas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Northwestern University. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/9/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $80K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Tyrimų mokslininkas

Duomenų mokslininkas
Median $62K
Mechanikos inžinierius
Median $40K

Klientų aptarnavimas
Median $33.3K
Medžiagotyros inžinierius
Median $45K
Projektų vadovas
Median $80K
Biomedicinos inžinierius
$58.1K
Verslo analitikas
$101K
Verslo plėtra
$83.7K
Klientų aptarnavimo operacijos
$32.4K
Duomenų analitikas
$74.4K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$85.6K
Gydytojas
$503K
Produkto vadovas
$89.6K
UX tyrinėtojas
$140K
DUK

Didžiausią atlyginimą Northwestern University gauna Gydytojas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $502,500. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Northwestern University yra $80,000.

