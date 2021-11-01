Bendrovių katalogas
Northern Trust Atlyginimai

Northern Trust atlyginimas svyruoja nuo $46,672 bendros metinės kompensacijos Informacinių technologijų (IT) specialistas žemiausiame taške iki $255,000 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Northern Trust. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/9/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $148K

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Verslo analitikas
Median $78K
Produkto vadovas
Median $110K

Informacinių technologijų (IT) specialistas
Median $46.7K
Sprendimų architektas
Median $238K
Finansų analitikas
Median $123K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $255K
Buhalteris
$107K
Administracijos asistentas
$63.7K
Klientų aptarnavimas
$79.6K
Duomenų analitikas
$81.4K
Duomenų mokslininkas
$94.5K
Žmogiškieji ištekliai
$86.2K
Investicijų banko specialistas
$86.2K
Produkto dizaineris
$139K
Personalo specialistas
$131K
Kibernetinio saugumo analitikas
$109K
Techninių programų vadovas
$240K
DUK

Didžiausią atlyginimą Northern Trust gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas su metine bendra kompensacija $255,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Northern Trust yra $108,206.

Kiti ištekliai