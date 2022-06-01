Bendrovių katalogas
Nortal
Nortal Atlyginimai

Nortal atlyginimas svyruoja nuo $38,904 bendros metinės kompensacijos Personalo specialistas žemiausiame taške iki $121,605 Žmogiškieji ištekliai aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Nortal. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/9/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $78K
Duomenų mokslininkas
$77.3K
Žmogiškieji ištekliai
$122K

Projektų vadovas
$41.3K
Personalo specialistas
$38.9K
Sprendimų architektas
$81.9K
DUK

Didžiausią atlyginimą Nortal gauna Žmogiškieji ištekliai at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $121,605. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Nortal yra $77,644.

