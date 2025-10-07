Bendrovių katalogas
Nord Security
Nord Security Backend programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Backend programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Germany paketo suma Nord Security įmonėje yra €87.5K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Nord Security bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/7/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Nord Security
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
Iš viso per metus
€87.5K
Lygis
Senior
Bazinis
€87.5K
Stock (/yr)
€0
Priedas
€0
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
7 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Nord Security?

€142K

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Backend programinės įrangos inžinierius pozicijai Nord Security in Germany siekia metinę bendrą kompensaciją €95,251. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Nord Security Backend programinės įrangos inžinierius pozicijai in Germany yra €86,093.

