Noon
Noon Backend programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Backend programinės įrangos inžinierius kompensacijos in United Arab Emirates paketo suma Noon įmonėje yra AED 276K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Noon bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/8/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Noon
Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
Iš viso per metus
AED 276K
Lygis
SDE 2
Bazinis
AED 276K
Stock (/yr)
AED 0
Priedas
AED 0
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
4 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Noon?

AED 588K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Backend programinės įrangos inžinierius pozicijai Noon in United Arab Emirates siekia metinę bendrą kompensaciją AED 408,034. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Noon Backend programinės įrangos inžinierius pozicijai in United Arab Emirates yra AED 300,073.

